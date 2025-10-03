Forlimpopoli, i sindacati:: "Comune, clima tossico"

La classica goccia che fa traboccare il vaso, tanto che le reazioni alle parole della sindaca e dell’assessora, che in consiglio comunale hanno accusato gli uffici di avere lavorato male, non si sono fatte attendere: i sindacati, con una nota congiunta, si dicono "fortemente irritati" dopo anni in cui a Forlimpopoli i dipendenti devono lavorare in un "clima tossico".

La questione sono i fondi mancanti per poter coprire appieno il servizio educativo scolastico. A inizio della scorsa settimana una protesta pacifica di insegnanti, bambini e genitori aveva sollevato il problema, cioè il 20% in meno di ore per gli educatori che stanno a fianco dei bambini in difficoltà. Se ne è parlato durante la seduta del consiglio comunale di lunedì, anche se il punto non era all’ordine del giorno, grazie all’intervento dei consiglieri di opposizione. L’assessora Carlotta Artusi ha confermato che da luglio si era a conoscenza di un aumento dei casi che necessitavano di educatori, ma i fondi necessari a settembre non erano disponibili.

"L’assessora ha parlato esplicitamente di problemi legati agli uffici – affermano i consiglieri di opposizione –. Le accuse agli uffici sono arrivate anche dalla sindaca, che ha affermato come non fosse necessaria una variazione di bilancio". Affermazioni che hanno suscitato l’immediata reazione dei sindacati che avevano già chiesto un incontro con l’amministrazione comunale per affrontare la questione delle ore mancanti. "Non solo la data dell’incontro è stata rinviata e non ancora fissata – scrivono in una nota le sigle Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pfl – ma ci vediamo costretti a intervenire in modo fermo e deciso per stigmatizzare il comportamento dell’Amministrazione a danno dei propri dipendenti comunali su questo tema. Quando mai si è visto che un’Amministrazione, in una seduta di Consiglio Comunale, si alza e punta il dito contro i propri dipendenti, senza aver prima completato l’istruttoria, né effettuato un confronto con il personale, con le Rsu o con le Organizzazioni Sindacali? Riteniamo inaccettabile che l’Amministrazione comunale scarichi sui dipendenti del servizio la responsabilità di scelte politiche sulle quali viene chiamata a rispondere pubblicamente".

In prima battuta l’assessora Artusi aveva attribuito le responsabilità alla precedente giunta, che avrebbe concesso troppe ore, andando così a esaurire i fondi. Versione smentita dall’allora vicesindaca, Sara Pignatari, e a distanza di giorni anche dalla stessa Artusi che, nello stesso consiglio comunale a cui si riferiscono i sindacati, ha sostenuto di essere stata fraintesa. Va sottolineato che, in merito a questo presunto disguido, a distanza di oltre una settimana, al Carlino non è giunta alcuna richiesta di rettifica di quanto pubblicato martedì 23 settembre.

Matteo Bondi