Forlimpopoli, il Pd in appoggio alla giunta

Dopo le polemiche di questi giorni, sorte in particolare dalle questioni poste dalla precedente giunta di Forlimpopoli a quella attuale (prima dall’ex assessore Paolo Rambelli e poi unitamente anche dai colleghi), critiche riportate ovviamente sul giornale, il Pd contrattacca con un’apposita nota; un documento in cui i dem artusiani premettono, però, di ritenere che "i cittadini di Forlimpopoli non meritino di assistere a una polemica così futile e stucchevole, alimentata da articoli comparsi sulla stampa con un chiaro attacco all’attuale Amministrazione. In un periodo così delicato, con il mondo che affronta sfide globali – si specifica – e i lavoratori che vivono mille difficoltà quotidiane, è davvero sconfortante dover dedicare energie a vicende che, prima di tutto, non fanno bene alla nostra comunità".

La polemica "futile e stucchevole" riportata nelle cronache riguarda quindi vicende, fra le altre, come la direttrice di Casa Artusi che abbandona il suo incarico, il ristorante di Casa Artusi chiuso da più di un anno e l’aumento dei costi per gli utenti della mensa scolastica.

La nota in questione, che il Partito democratico di Forlimpopoli ha emesso diffondendola sui social domenica sera, a difesa dell’operato dell’attuale amministrazione comunale di Milena Garavini, oltre che agli articoli comparsi sulle nostre cronache si rivolge necessariamente agli ex assessori della sindaca, amministratori che, si legge, "non sono stati semplici spettatori degli anni trascorsi. Essi sono stati protagonisti attivi sia dei risultati positivi conseguiti, sia delle situazioni critiche lasciate in eredità e delle quali ora si discute".

Il Pd di Forlimpopoli, poi, "appoggia e sostiene pienamente" le scelte portate avanti dall’attuale amministrazione. "Si tratta infatti di scelte razionali e determinate da una contingenza nazionale – continua la nota –, dettata purtroppo dai continui tagli che il Governo nazionale di destra impone a Comuni ed enti locali. Questi tagli, diretti e indiretti, hanno inevitabilmente ricadute pesanti sulle famiglie, anche su quelle di Forlimpopoli, rendendo necessarie decisioni oculate per mantenere i servizi". Questo discorso vale, in particolare, per la mensa scolastica.

Per quanto riguarda invece il progetto di città artusiana, "si sta lavorando alacremente non solo per la riapertura del ristorante di Casa Artusi, ma anche per un importante rinnovamento culturale della Festa Artusiana. Siamo certi che a breve i cittadini saranno informati in modo trasparente e puntuale sugli sviluppi in corso".

Si attende quindi che siano fornite tali indicazioni alla cittadinanza, come anche di avere un’informazione "trasparente e puntuale" su altri temi da mesi sul banco, con tanto di richiesta di delucidazioni all’amministrazione comunale, come la funzione della struttura che è stata costruita di fianco alla stazione comunale; che fine hanno fatto i lavori di realizzazione del nuovo circolo tennis; a che punto sono i progetti per le vasche di laminazione a protezione dell’abitato di San Pietro ai Prati, annunciate dalla sindaca Garavini a seguito dell’ennesimo allagamento subìto dalle abitazioni di quella zona; chi andrà, appunto, a gestire il ristorante Casa Artusi, mentre la Festa Artusuana non è alle porte, ma quasi.

E risposte sono attese, magari con la mediazione dello stesso Pd di Forlimpopoli, anche su temi persino più recenti. Resta infatti sul tavolo proprio la citata questione della direzione di Casa Artusi, dove nell’arco di tre anni se ne sono andate ben tre direttrici.