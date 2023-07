Forlimpopoli, in cantiere la nuova piazza Pompilio

Nuovi lavori in arrivo nel centro storico di Forlimpopoli. Partono infatti nella giornata di domani gli interventi di riqualificazione di piazza Pompilio, l’ampio spazio che costeggia il fianco della rocca e su cui al giovedì si stende il mercato ambulante, e al tempo stesso anche della limitrofa Loggia della Misura, quella sotto cui si trova un’edicola.

Il progetto, co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, rappresenta una delle azioni previste nell’ambito della più ampia azione di rigenerazone urbana del centro storico artusiano, che è stata avviata con la riqualificazione di via Costa.

Sono previsti interventi per la realizzazione dei sottoservizi, la sostituzione delle parti ammalorate della pavimentazione e lo spostamento dell’edicola all’interno della stessa piazza Pompilio con la riqualificazione, appunto, della Loggia della Misura per un utilizzo a spazio pubblico ricreativo e aggregativo. Il tutto in un’ottica di riqualificazione generale, che si collegherà poi con la riqualificazione della Loggia della Beccaria, quella in fondo alla piazza in cui c’è l’attuale sede dell’anagrafe, opera in avvio anch’essa a breve.

La gestione del cantiere procederà per fasi, per non interrompere il traffico e non creare disagi alle attività commerciali. La cocnclusione dei lavori è prevista nel mese di novembre. Le bancarelle del mercato del giovedì che trovano solitamente posto in piazza Pompilio verranno spostate, dal prossimo 20 luglio e per la durata dei lavori, nelle piazzole vuote tra piazza Trieste e via del Castello, così come concordato con le associazioni di categoria.

Matteo Bondi