Forlimpopoli, inaugurato il Mc Donald’s

I primi clienti hanno potuto attraversare le porte del nuovo ristorante McDonald’s di Forlimpopoli proprio ieri, il giorno dell’inaugurazione del settimo Mac della provincia di Forlì–Cesena. Nel nuovo locale sono state assunte 35 persone perlopiù provenienti dalla città artusiana e dalle zone limitrofe.

"Sono entusiasta di annunciare l’apertura di un nuovo ristorante McDonald’s proprio qui a Forlimpopoli – commenta Paolo Zaccaria, licenziatario McDonald’s –. Il mio obiettivo, insieme con tutto il mio team, è quello di offrire momenti unici di convivialità e il nostro pieno supporto al territorio locale, generando non solo occupazione ma anche valore sociale. Sono sicuro che, con i nostri servizi e la nostra offerta di ristorazione, potremo diventare un punto di riferimento per tutta la comunità locale".

Il nuovo McDonald’s sorge lungo la via Emilia per Forlì di fianco al Cineflash, conta un totale di 216 posti a sedere ed è dotato di kiosk digitali che permettono di ordinare in totale autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando alcuni ingredienti. Zaccaria è il titolare anche degli omologhi di Cesena e Cesenatico. Con quello artusiano si contano nel territorio forlivese ben quattro ristoranti della stessa catena di fast food. Il locale forlimpopolese mette a disposizione dei suoi clienti anche il McCafé: un luogo di ritrovo ideale per condividere con gli amici o in famiglia la colazione mattutina. All’interno della sala si trova uno spazio interamente dedicato ai bambini, con tavoli e wall digitali interattivi e una serie di servizi pensati per le famiglie, per offrire momenti di spensieratezza e divertimento. All’esterno si trova un’area giochi, sempre dedicata ai bimbi.

Sempre alle famiglie è dedicato anche il servizio che permette ai più piccoli di celebrare il proprio compleanno, organizzando una festa a tema proprio all’interno del ristorante.

Il ristorante ha una doppia corsia McDrive, grazie al quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine direttamente dalla propria auto. Il ristorante e il servizio McDrive sono aperti tutti i giorni dalle 8 alle 24. La catena McDonald’s è presente in Italia da 39 anni e conta oggi oltre 750 ristoranti in tutto il Paese per un totale di 38.000 persone impiegate che servono ogni giorno 1 milione 200 mila clienti. I ristoranti McDonald’s italiani sono gestiti per il 90% secondo la formula del franchising grazie agli oltre 160 imprenditori locali che testimoniano il radicamento del marchio al territorio. Ad oggi la maggior parte dei fornitori sono italiani. Nel mondo McDonald’s è presente in oltre 100 Paesi con più di 41.000 ristoranti.

Matteo Bondi