Forlimpopoli, incontro a Casa Artusi sulle regole del galateo

Per la Domenica delle Mariette l’appuntamento è con il bon ton, alle 15,30 a Casa Artusi. ‘Le regole del galateo 2.0’ come suggerisce il titolo del libro di Barbara Ronchi della Rocca, una vera autorità del campo. L’autrice racconterà quali sono le buone maniere per non cadere nel cattivo gusto, aggiornate all’era tecnologica, ragionando di quali siano le scelte di stile, di rispetto e di buon senso a partire dallo stare a tavola. Al termine dell’incontro, a ingresso libero, degustazioni a tema.