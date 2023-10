Forlimpopoli, incontro per caregiver

Dalle 15 alle 16.30, presso la sala riunioni della Casa della Comunità di Forlimpopoli si terrà un incontro dedicato ai familiari - caregiver dal titolo ’Sostenere chi aiuta’ promosso dall’Ospedale di Comunità di Forlimpopoli. L’incontro è il primo di una serie di appuntamenti dedicati ai familiari caregiver, che avranno cadenza mensile e affronteranno diversi temi quali: l’assistenza all’igiene della persona, la mobilizzazione in sicurezza, l’alimentazione al paziente anziano ecc. L’obiettivo è quello di sostenere e accompagnare il familiare caregiver nell’assistenza al domicilio riducendo il senso di abbandono e frustrazione alla dimissione. Calendario degli incontri: 20 ottobre; 20 o 21 novembre (in fase di definizione); 19 dicembre; 22 gennaio e 22 febbraio 2024. La partecipazione è rivolta a 1520 caregiver e può avvenire solo tramite prenotazione telefonica martedì e giovedì dalle 12 alle 13: 0543.733277 (quello di oggi è sostanzialmente pieno, ma c’è posto per i prossimi incontri).