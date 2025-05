Forlimpopoli, la giunta replica all’ex assessore

Mentre le dichiarazioni dell’ex assessore alla cultura di Forlimpopoli, Paolo Rambelli, rilasciate proprio sulle pagine del Carlino, fanno ancora discutere in città, arrivano alcune precisazioni da parte dell’amministrazione comunale per mezzo di una nota stampa. Il vicesindaco, Enrico Monti, che ha ereditato proprio la delega alla cultura, si dichiara stupito che un ex assessore non abbia colto la differenza tra l’apertura di un fast food, che segue alla richiesta legittima di un privato, e la riapertura del ristorante di Casa Artusi "per la quale è invece necessario trovare un privato che voglia gestirlo nel rispetto di una serie di condizioni, compito che spetta peraltro alla Fondazione Casa Artusi e non all’amministrazione comunale".

In merito alla migrazione verso altri lidi della masterclass di Nyckelharpa e del festival Didjin’Oz, Monti ricorda come queste non si svolgessero più a Forlimpopoli già ai tempi dell’assessore Rambelli. "Sulla Festa Artusiana, l’amministrazione comunale si sta impegnando per dare una nuova impronta – sottolinea Monti–-, a partire dell’ascolto e dal coinvolgimento delle associazioni e delle realtà culturali locali, sfociato in una attività di co progettazione, come da tempo richiesto dalle stesse". Sui costi aumentati della mensa e sull’esternalizzazione del servizio è l’assessora, Carlotta Artusi, a rimarcare come i "costi siano allineati con le realtà circostanti", mentre spetta all’amministrazione comunale "garantire la continuità e la qualità del servizio con maggiore efficacia ed efficienza".

"Non condividiamo l’immagine della città sottintesa nelle parole di Rambelli – interviene la sindaca, Milena Garavini – pensiamo che la vita culturale di Forlimpopoli si distingua per grande vivacità e spessore, di cui dobbiamo ringraziare sicuramente tutte le associazioni, le attività produttive, i cittadini e complessivamente tutta la comunità, che consideriamo capace di scelta e di determinazione culturale e politica. Il ricambio della compagine di giunta comunale nel nuovo mandato è avvenuto con qualche frizione e difficoltà nel passaggio di consegne, – conclude – spiace constatare che questa lettera ne è una amara testimonianza".

