Forlimpopoli, laboratorio per bambini Gaio, garzone di bottega, sarà il protagonista del primo appuntamento della rassegna "Sabati in famiglia - Artigiani del passato" al Museo Archeologico di Forlimpopoli. I bambini potranno scoprire antiche attività artigianali e realizzare lavoretti da portare a casa. Per informazioni e prenotazioni: www.maforlimpopoli.it.