Forlimpopoli, ’le storie che cantano’ raccontate in biblioteca Stefano Bordiglioni presenta "Storie che cantano" alla biblioteca comunale Pellegrino Artusi di Forlimpopoli. L'incontro è rivolto in particolare ai bambini dai 6 anni. Per informazioni: 0543749271; biblioteca@comune.forlimpopoli.fc.it.