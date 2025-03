Forlimpopoli, maxi rimpatriata della classe 2000

Succede spesso che le classi delle superiori, in alcuni casi anche degli ordini scolastici inferiori, si ritrovino dopo lustri o decenni dalla fine del percorso di studi che li ha visti condividere la stessa aula per anni: la cosiddetta rimpatriata. Spesso si va in pizzeria o al ristorante, ma se sei stato un allievo dell’alberghiero Artusi di Forlimpopoli, non solo la cena te la organizzi da solo, ma la rimpatriata coinvolge tutti coloro che 25 anni fa erano impegnati fra fornelli, banconi e reception, compresi professori, bidelli, tecnici di laboratorio e, perché no, la scuola stessa.

Si è svolto il 3 marzo nella storica sala dei ricevimenti dell’istituto il raduno di coloro che nel 2000 frequentavano la scuola. Ai fornelli gli insegnanti di cucina, allora come adesso, Barzanti e Calderoni, in sala il maitre Buda, ancora in servizio, e Ghetti, che seppure in pensione, ha voluto partecipare attivamente al servizio insieme agli attuali alunni dell’alberghiero. Ben 62 i commensali provenienti da tutto il mondo, perfino dalle Bermuda. La classe 2000 ha in gran parte continuato a lavorare nel settore della ristorazione e dell’hotellerie.

C’è anche chi lavora in uno stellato e chi ne gestisce uno, come Romano Gordini del ristorante La Parolina. A ideare il tutto è stato Paolo Turci, con Ornella Olivieri e Massimiliano Cappai. A salutare gli ex allievi anche l’attuale dirigente scolastica, Mariella Pieri.

Matteo Bondi