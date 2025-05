Forlimpopoli, miglior nocino: torna la gara

Si rinnova anche quest’anno il concorso dedicato alle produzioni casalinghe della Romagna ‘Nocini a confronto’. A promuoverlo, come da tradizione, l’Associazione Italiana Sommelier Romagna, in collaborazione con il Comune di Forlimpopoli, Casa Artusi, l’Istituto Alberghiero Artusi. La premiazione si terrà domenica 6 luglio durante la Festa Artusiana. Una giuria composta da sommelier Ais ed esperti degustatori selezionerà i 5 migliori nocini. Ai primi tre classificati saranno assegnati i premi Noce d’oro, Noce d’argento e Noce di bronzo, realizzati dalla Gioielleria ‘Il Brillante’ di Forlì. Il concorso è aperto a tutti i produttori casalinghi delle province di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna e Imola, che potranno consegnare un campione di 250 grammi in bottiglietta di vetro (di qualsiasi annata) dal 10 maggio ed entro il 20 giugno, previo appuntamento telefonico (via whatsapp) con i referenti territoriali. È prevista una quota di partecipazione di 5 euro. Info: www.aisromagna.it.