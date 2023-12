Forlimpopoli, . Natale ieri e oggi con l’Auser

Il centro operativo dell’Auser di Forlimpopoli si prepara al Natale con una speciale serata degli auguri che si terrà domani, giovedì 14 dicembre, a partire dalle ore 20,45 nella sede di via Ho Chi Min 28, proprio di fianco al Supermercato Conad. ‘Nadêl jir e incù’ (Natale ieri e oggi), un racconto che partirà dal Natale della nostra infanzia per arrivare all’evento consumistico di oggi, attraverso poesie, racconti e un po’ di umorismo. Condurranno la serata Radames Garoia e Nivalda Raffoni, con la partecipazione di Denise Molari, giovane attrice cesenate, e Mario Amici, poeta affermato con al suo attivo diverse pubblicazioni di raccolte poetiche dialettali. Ci sarà anche tanta buona musica con la partecipazione di Daniela Vallicelli alla voce e Leonardo Vallicelli al clarinetto e al sax. Il duo si esibirà proponendo un ampio repertorio di brani legati alla tradizionale canzone melodica, agli anni Sessanta, alle canzoni popolari italiane per concludere con alcuni brani di liscio romagnolo. Al termine della serata, un momento conviviale. L’ingresso è libero. L’evento fa parte della ‘Rassegna Culturale Inverno 20232024’ promossa da Auser e che gode del patrocinio del Comune di Forlimpopoli. ma.bo.