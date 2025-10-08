Forlimpopoli, nuova gestione per la cartoleria

Taglio del nastro per il Quadrifoglio Cartoleria a Forlimpopoli in via Duca d’Aosta 82/c. Ad accogliere i clienti il sorriso della titolare, Piera Santangelo, 37 anni che ha aperto l’attività a due passi da casa. "E’ capitata l’occasione e avevo questo desiderio da un po’ – ha raccontato – e quando ho visto che cedevano l’attività e ho deciso che era il momento giusto". Piera vive in Romagna da tre anni, originaria di Catania.

"Con mio marito, quando abbiamo deciso di mettere su famiglia – spiega – ci siamo detti che lì non ci sarebbe stato futuro, perché il lavoro, ma non viene pagato il giusto. Io ero già stata a Bertinoro fa perché ci abitava una mia amica e avevo avuto una bellissima impressione di questa terra e dei romagnoli, così abbiamo deciso che sarebbe stato il posto giusto".

In questi anni ha lavorato come impiegata amministrativa, mentre covava il sogno di una attività tutta sua in un settore in cui aveva già lavorato nella sua città natale. "Sono stata per 12 anni in una cartoleria – spiega –, non era mia, ma era come se lo fosse". All’interno del negozio rimane tutta la linea per ufficio che caratterizzava l’attività precedente. "Così come i servizi digitali – racconta Piera –. Ma metterò anche tutta una sezione per i regali, i biglietti di auguri". Era presente all’inaugurazione anche la sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini.

Matteo Bondi