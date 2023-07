Forlimpopoli, nuovi eventi per Sere Fuori

Oggi a Forlimpopoli nuovo appuntamento con ‘Sere Fuori’, la manifestazione che nei giovedì di luglio anima il centro storico artusiano con un variegato programma di iniziative: musica, aperture straordinarie, visite guidate, eventi per i più piccoli, mercatini. Sul versante musicale, s’inizia alle ore 19 in piazza Pompilio con il Complessino Rosmarino. Alle 21 in via Costa (angolo via Sendi) il gruppo Old Stories. Infine, alle ore 22, per la rassegna Fossato Live, in via del Castello si esibiranno The Brazzers. Si ripeterà, inoltre, la visita esperienziale alla rocca, accompagnati da dama Battistina Savelli, sposa del signore di Forlimpopoli, Brunoro II Zampeschi. Ritrovo alle ore 21 al Museo Archeologico ‘Aldini’, costo: 5 euro (gratis per i bambini sotto i 6 anni); per partecipare è richiesta la prenotazione (tel. 337.118 0314 – [email protected]). Per i bambini, nuovo appuntamento promosso dall’associazione culturale Semini nella Libreria Mondadori (Largo Paolucci De Calboli 4): alle ore 21 le autrici Mariagrazia Fiore e Serena Balbo presenteranno il loro libro ‘Bibu ha perso un occhio’ e proporranno iniziative per intrattenere i piccoli spettatori (info: 3389770134). ‘Sere Fuori’ è sostenuto e patrocinato dal Comune.

m. bo.