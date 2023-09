Forlimpopoli, nuovo look per il Conad Giardino

E’ stato completamente rinnovato lo storico supermercato Conad Giardino di Forlimpopoli in via Ho Chi Min, che riapre al pubblico oggi, dopo alcune settimane di chiusura. Alle 9 la sindaca Milena Garavini taglierà il nastro assieme all’ad di Cia-Conad Luca Panzavolta. Il parroco don Stefano Pascucci sarà presente per benedire i locali prima dell’apertura. Il negozio offre un’area vendita di oltre mille metri quadri. All’interno vi lavorano più di 40 persone. L’attività è gestita dai soci Conad Caterina Fabbri e Cristian Spadazzi, referenti della snc Il Nuovo Giardino. La principale novità è la pescheria con banco servito, ma l’aggiornamento ha interessato tutti i reparti, con particolare attenzione ai punti di forza del marchio Conad, primo nel mercato italiano: il reparto ortofrutta, la macelleria servita e con lavorazione tradizionale, la gastronomia con una vasta selezione di pietanze calde e fredde pronte da consumare. Sugli scaffali trovano ampio spazio le referenze dei produttori locali del percorso ‘SiAmo Romagna’. Il nuovo Conad mette a disposizione un largo ventaglio di servizi, tra cui le casse veloci automatizzate, il pagamento attraverso Conad Card, i carrelli per animali e il parcheggio gratuito. Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 7 alle 20; la domenica dalle 8,30 alle 12,30. "Il Conad Giardino — dice Panzavolta — ha una lunga storia e rappresenta da sempre un punto di riferimento per la nostra cooperativa e per la comunità di Forlimpopoli. La gestione attuale porta avanti una tradizione di soddisfazione del cliente che grazie al nuovo volto potrà esprimere al meglio le proprie potenzialità. In questo modo rinnoviamo il rapporto con un territorio di cui ci sentiamo parte e a cui vogliamo offrire il meglio in termini di servizio, convenienza, qualità e impegno".

Matteo Bondi