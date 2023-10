Forlimpopoli, nuovo look per l’ufficio postale

Ha riaperto al pubblico l’Ufficio Postale di Forlimpopoli. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede di largo Paolucci De’ Calboli 5, finalizzati ad accogliere, appena saranno operativi, tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto ‘Polis - Casa dei servizi digitali’. Grazie agli 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Pnnr, Poste Italiane dà un nuovo volto ai 7.000 uffici postali dei piccoli centri, tra cui Forlimpopoli, per renderli più accoglienti e trasformarli in Sportello Unico digitale di prossimità. Infatti, non appena saranno operativi, i forlimpopolesi potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari, e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione. Proprio per accogliere questi nuovi servizi, Poste ha cambiato il suo abituale volto grazie anche alla realizzazione di due sportelli relazionali ribassati, utili per i servizi della pubblica amministrazione appena disponibili. Inoltre, l’intera sala che accoglie i clienti è stata tinteggiata, dotata di pavimento e corsia per ipovedenti e di una sala consulenza più confortevole.