Forlimpopoli, nuovo termine per richiedere una casa popolare

È stato prorogato il termine per le domande relative al bando 2025 del Comune di Forlimpopoli per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. La nuova data di scadenza è il 12 maggio. L’allungamento dei termini è stato deciso dopo l’entrata in vigore (il 28 febbraio) della Determinazione della Regione che stabilisce i nuovi limiti massimi dei valori Isee e di patrimonio mobiliare. Nel dettaglio, per il valore Isee i nuovi limiti sono fissati in 20.217,01 euro, mentre per quanto riguarda il patrimonio immobiliare sono indicati in 41.249,60 euro.

Resta immutata tutta la parte restante del bando. Si specifica che le domande già presentate restano valide e saranno esaminate secondo i criteri originariamente previsti. Il modulo andrà consegnato a mano o inviato per raccomandata al Comune di Forlimpopoli.