Beppe Tassi
Le risposte di Birmingham
Forlì
CronacaForlimpopoli, oggi la festa del gattile
28 set 2025
MATTEO BONDI
Cronaca
Forlimpopoli, oggi la festa del gattile

A San Pietro ai Prati dalle 15 apre la struttura che accoglie un centinaio di mici e che vede impegnati diversi volontari. .

Uno scorcio della struttura immersa nel verde della campagna

Uno scorcio della struttura immersa nel verde della campagna

Torna uno degli appuntamenti con più alto tasso di fusa in città, ovvero la grande festa al Gatile di Forlimpopoli. Gli ospiti che parteciperanno sono attesi dai pelosi a quattro zampe e dagli umani che ogni giorno si prendono cura di loro, oggi a partire dalle ore 15 in via Montanara Vicinale a San Pietro ai Prati.

Sono un centinaio i mici ospiti della struttura, anche se ospiti è una parola che non esprime appieno la situazione: infatti, la piccola oasi immersa nel verde della campagna forlimpopolese è una comunità aperta dove i gatti sono liberi di spaziare andando spesso a fare visita ai campi adiacenti.

Durante la giornata odierna, accompagnati dai volontari che si occupano della struttura, sarà possibile effettuare una visita guidata al rifugio e fare conoscenza con i felini che vi dimorano. Dopo, con lo spirito di condivisione che contraddistingue il gattile, sarà anche possibile bere qualcosa e chiedere curiosità riguardo a questa oasi di pace e benessere felino fondata nel 1998.

Sono una ventina i volontari operativi che ogni giorno si occupano delle esigenze degli ospiti che arrivano per i più disparati motivi, o perché orfani dell’anziano con cui vivevano o perché la famiglia che aveva deciso di adottarli si è trasferita all’estero. "Ne abbiamo viste e sentite di tutti i colori – spiega una delle responsabili –. Oltre che a prenderci carico di queste adorabili bestiole, ci occupiamo anche della campagna di sterilizzazione delle comunità esterne e diamo aiuto ai cittadini che siano in difficoltà con il loro amico a quattro zampe". Appuntamento quindi oggi pomeriggio per chiun que sia interessato a conoscere questa realtà oppure voglia tornare a visitarla.

Matteo Bondi

