Forlimpopoli, palestra a cielo aperto: "Allenamenti su misura per tutti"

Non solo una salutare passeggiata tra erba, alberi e aria pulita, ma anche qualche esercizio alla panca o un po’ di cyclette. Tutto questo è possibile dalla scorsa settimana all’interno del Parco Urbano intitolato a Luciano Lama a Forlimpopoli. Nella città artusiana è, infatti, stata installata una piccola palestra a cielo aperto usufruibile da tutti. Il progetto è stato promosso e realizzato da ‘Sport per tutti - parchi’ ideato da Sport e Salute Spa, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita. "Si tratta della loro prima palestra in Romagna" spiega Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli. Barre per trazione, scale per arrampicata, panche per addominali, cyclette e altro ancora: non c’è che l’imbarazzo della scelta per fare esercizio fisico all’aria aperta, da soli o in gruppo. Non solo: su ogni attrezzo si trova un Qr Code per scaricare tutorial di allenamento per effettuare correttamente e in modo efficace i vari esercizi. "L’allenamento è personalizzabile – spiega la sindaca–- è, infatti, possibile inserire la propria età, altezza, peso e farsi così consigliare da questo personal trainer virtuale quale è il miglior esercizio per noi". Non solo virtuale, il personal trainer può anche essere presente in carne ed ossa. "Abbiamo affidato alla Uisp, Unione Italiana Sport per Tutti – continua la prima cittadina – la gestione di questo spazio. Loro garantiranno la presenza, in orari stabiliti, di alcuni loro operatori formati per poter spiegare alle persone come utilizzare al meglio le attrezzature, quale esercizio sia il migliore per la propria condizione fisica, quante serie farne".

Naturalmente gli attrezzi installati sono studiati apposta per poter stare all’aperto. L’inaugurazione si è svolta sabato scorso: a tagliare il nastro, oltre alla sindaca, l’assessore allo sport, Adriano Bonetti, insieme alla coordinatrice di Sport e Salute Spa, Antonella Luminosi, a Davide Ceccaroni di Uisp. Ospite d’onore il campione paralimpico di maratona, mezza maratona e paraduathlon sprint, Loris Cappanna. In questi giorni l’area, che si trova tra i macro giochi dedicati ai bambini e la piscina, è stata oggetto di visita da parte di molti curiosi che si sono poi cimentati nei vari attrezzi utilizzando il proprio smartphone per poter accedere al tutorial tramite il Qr Code.

Matteo Bondi