Forlimpopoli, per noi anziani gli autisti dell’Auser sono angeli

Quando diventiamo vecchi e abbiamo bisogno di sottoporci a visite mediche o di andare negli uffici pubblici, ma non siamo più in grado di farlo autonomamente, perché non guidiamo più l’auto o non ce l’abbiamo più, c’è una squadra di angeli che viene a soccorrerci: gli autisti dell’Auser.

C’è chi, quando va in pensione, pensa di avere tanto tempo libero da utilizzare andando al bar, a giocare a carte, chiacchierare... Ebbene, a Forlimpopoli ci sono alcuni uomini meravigliosi che utilizzano il loro tempo libero da pensionati per trasportare gli anziani, in cambio di un piccolo contributo che viene utilizzato per fare beneficenza. Questi angeli guidano con grande professionalità e fanno sentire gli anziani come se fossero accompagnati da un familiare, perché ascoltano ogni richiesta con grande dolcezza e tanta pazienza.

Patrizia Mengozzi