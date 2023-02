Forlimpopoli piange il compagno Nello Bondi

È venuto a mancare nella giornata di ieri la memoria storica di Forlimpopoli dal Dopoguerra a oggi: Nello Bondi. Classe 1929, aveva da poco compiuto 93 anni, si è spento improvvisamente alle 9 di ieri, in casa. "Sempre lucido fino alla fine – lo ricorda l’ex sindaco di Forlimpopoli, Paolo Zoffoli –, una memoria formidabile per gli avvenimenti storici e per il nostro territorio. Leggeva tutti i giorni almeno un paio di quotidiani, si teneva sempre informato. Da sempre un uomo di sinistra, veniva dal vecchio Partito Comunista, sempre ligio alla linea di partito, ma non lesinava critiche, sempre a viso aperto, a chi riteneva non facesse abbastanza per il suo paese. Per noi è sempre stato uno sprone, una guida. Sono tanti i suoi scritti sulla resistenza e il periodo dell’occupazione".

Negli anni Cinquanta, Bondi fu funzionario del Partito Comunista di Forlì, partecipando attivamente alle lotte di classe a fianco anche dei sindacati. Proprio a quei tempi presenziò a un picchetto per uno sciopero alla grande fabbrica forlivese della Orsi Mangelli e proprio per questo venne arrestato, passando poi due mesi e mezzo in carcere. Negli anni ‘60 lavorò per l’Associazione Contadini; nei primi anni ‘70 diventò assessore allo sviluppo economico alla Provincia di Forlì per poi andare a lavorare alla Lega delle Cooperative.

"Voglio esprimere il più profondo cordoglio, a nome di tutta l’amministrazione comunale, ma, sono sicura, di tutta la città – afferma la sindaca, Milena Garavini –, per la scomparsa di Nello Bondi. Vera e propria ‘memoria storica’ della città, aveva saputo fare della sua passione politica come amministratore e nei vari ruoli ricoperti un impegno quotidiano di formazione e di testimonianza, soprattutto in favore dei più giovani, con cui condivideva sempre con generosità ed empatia i suoi ricordi, le sue esperienze e la sua profonda comprensione delle dinamiche sociali e politiche del territorio. La sua è una figura di cui la città sentirà profondamente la mancanza, anche se consola la coscienza di poter continuare almeno a leggere i suoi scritti. Non dimenticheremo mai il sorriso cordiale e la sincera passione per il bene comune del nostro Nello". Anche l’associazione Luciano Lama e la Cgil hanno espresso "enorme dispiacere per la scomparsa del compagno forlimpopolese Nello Bondi, da sempre impegnato nella politica, con la Cgil e in associazioni".

I funerali si svolgeranno domani alle 14,30 con partenza dalla camera mortuaria in direzione del crematorio di Cesena.

Matteo Bondi