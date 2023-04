Forlimpopoli, Pinocchio sabato al Verdi

Sarà la storia del burattino Pinocchio la protagonista dell’appuntamento teatrale di sabato 15 aprile al Verdi di Forlimpopoli. Il sipario apre alle ore 16,30, in scena lo spettacolo ‘Pinocchio. Storia di un burattino’ di Stefano Naldi, con le maschere e i pupazzi di Massimiliano Bolcioni, interpretato dallo stesso Naldi e Andrea Fedi, scene e costumi del Teatro delle Forchette. Uno dei libri più tradotti al mondo, una storia diventata universale e trasformata innumerevoli volte in film, cartoni animati, musical, e,ovviamente, un personaggio protagonista diventato icona di sé e di tutto quello che a quel burattino di legno bugiardo si può rapportare.

La versione di Naldi riprende da capo tutti i princìpi del libro e tocca con mano gentile e favolistica i ‘generi’ che hanno sempre accompagnato questa storia. Il racconto come base, con soli due interpreti che portando in vita il racconto, il teatro come dimensione e struttura, dove la dimensione burattino crea un imprinting animato di tutti gli altri personaggi, dalla marionetta al burattino. al teatro orientale delle ombre, e il cinema nel personaggio stesso di Pinocchio che, come Disney fece, diviene segno grafico proiettato proprio come i cartoni animati di un tempo, quelli fatti a mano e non a computer grafica. Biglietto unico a 8 euro. Per informazioni e prenotazioni: 339.7097952 - 347.9458012, [email protected]

Matteo Bondi