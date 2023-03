Forlimpopoli, protesta dei sindacati con il Comune sul personale

Nota di protesta ieri da parte delle segreterie di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, a firma dei rispettivi responsabili Glauco Giorgetti, Martina Castagnoli e Massimo Monti, oltre che della Rsu, alla sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini (nella foto). I sindacati segnalano "il disagio che stanno vivendo i dipendenti comunali. Al clima lavorativo non ottimale si aggiungono – si sottolinea – croniche assenze nell’organico, mancate o tardive risposte ai lavoratori".

I sindacalisti poi dettagliano le doglianze "La Rsu e le organizzazioni sindacali hanno più volte segnalato criticità presso il IV Settore (Scuola, Cultura, Servizi sociali e Sport), in particolare la sofferenza dei ‘servizi sociali’, la mancanza in organico di un cuoco, e per ultimo il ruolo vacante a breve del segretario generale. Sono state scritte richieste e sollecitati incontri. Il 21 marzo – si sottolinea nella lettera – riceviamo una nota in risposta a due diverse richieste dei dipendenti. Dalla stessa apprendiamo, con un certo stupore, che praticamente tutto è in via di soluzione, ovvero che l’Amministrazione comunale di Forlimpopoli ha già deciso quali posti ricoprire in organico e quando, approvando in giunta e in consiglio comunale gli indirizzi in materia di fabbisogno di personale".

Quindi i sindacati lamentano la mancata concertazione: "Ricordiamo che solo dopo l’approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione si potrà procedere a eventuali assunzioni. Per fare ciò occorre, a seguito di confronto sindacale, definire le linee guida generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative e di aggiornamento e del piano assunzioni triennale. Questo confronto non è mai avvenuto".