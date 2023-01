Forlimpopoli punta al -55% di emissioni

Il Consiglio Comunale di Forlimpopoli nella seduta finale del 2022 svoltasi il 28 dicembre ha approvato con voto unanime il Paesc, Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima. Si tratta di uno strumento di pianificazione volontario che i comuni firmatari del Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia (Covenant of Mayors) adottano per mettere in campo azioni finalizzate a ridurre le emissioni di gas climalteranti. L’obiettivo fissato dal Consiglio d’Europa è di ridurre del 40% le emissioni di Co2 entro il 2030. Il Comune di Forlimpopoli aveva già adottato un Paesc che prevedeva una prima tappa al 2020 con la riduzione del 20% delle emissioni di anidride carbonica. Le azioni messe in campo da Forlimpopoli hanno consentito di raggiungere una riduzione del 30%, così l’obiettivo del 40% entro il 2030 richiesto dall’Europa è stato elevato al 55%. "E’ sicuramente una scelta più impegnativa - spiega la sindaca Milena Garavini -. Le azioni previste interessano una pluralità di settori: edifici, trasporti, energia, acqua, rifiuti, ambiente e biodiversità, gestione del territorio, agricoltura, salute, protezione civile. L’Amministrazione agisce direttamente sul proprio patrimonio, funge da esempio per la collettività, pianifica gli strumenti di sviluppo del territorio che interessano tutti i settori".

ma. bo.