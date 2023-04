Forlimpopoli, questa sera il primo evento in vista del 25 aprile

In occasione del 78° anniversario della Liberazione il Comune di Forlimpopoli organizza diverse attività già a partire da oggi per arrivare alla celebrazione ufficiale il 25 aprile. ‘Dare futuro alla memoria’ è il titolo che accomuna le diverse iniziative organizzate in collaborazione con il Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, la sezione locale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, il Gruppo Alpini, l’associazione Barcobaleno, Libera, Ami Forlimpopoli e l’associazione Deina.

Il primo appuntamento è per questa sera alle 20.30 nella sala del consiglio in piazza Fratti con la presentazione del libro ‘Il coraggio delle parole sulla Linea Gotica. I volantini clandestini della Resistenza in Romagna (1943-44)’ di Vladimiro Flamigni, vicepresidente dell’Istituto della Resistenza di Forlì-Cesena. Una raccolta integrale dei volantini diffusi clandestinamente nel territorio forlivese durante la guerra grazie ai quali è possibile ricostruire l’evolversi del conflitto e la rispettiva reazione da parte della Resistenza locale.

Sulla stessa linea di valorizzazione della memoria storica è il docufilm di Paolo Soglia e Lorenzo Stanzani intitolato ‘Il Biennio nero. Lo squadrismo in Emilia-Romagna. 1920-1922’, che tratta dell’ascesa del fascismo, e che sarà proiettato giovedì alle 21 al teatro Verdi. Sempre a teatro, venerdì alle 21, è in programma la Festa d’Aprile e il concerto di ‘Le Croque Madame’. La mattinata del 25 aprile, giorno che verrà dedicato a Nello Bondi recentemente scomparso, prevede le celebrazioni ufficiali per la Liberazione con inizio alle 8.30 in piazza Garibaldi con il ritrovo del corteo celebrativo e poi la messa nella basilica di San Rufillo alle 9. A seguire la deposizione di una corona alla Lapide dei Caduti per la Resistenza in piazza Fratti alle ore 9.45. L’ultimo appuntamento è a Sant’Andrea alle 10.45 per la deposizione delle corone alla Celletta di Santa Rosa, al Cippo dei Martiri e al Cippo per i caduti civili del bombardamento del 1944.

Matteo Bondi