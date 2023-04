Forlimpopoli, raccolti 3.900 euro per l’Hospice

Un grande successo la sesta edizione della manifestazione solidale ‘Una Piega per l’Hospice’ che si è svolta durante la fase finale della Segavecchia, domenica 19 marzo, a Forlimpopoli, promossa dall’associazione Amici dell’Hospice, con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli e il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Nonostante lo stop di tre anni a causa del Covid, vi è stata un’ottima risposta da parte delle signore del territorio: ben 120 di loro hanno accettato di farsi fare una messa in piega, a fronte di un’offerta di 15 euro, che è stata destinata alle attività di assistenza e di socializzazione rivolte ai pazienti con patologie inguaribili presso gli Hospice del territorio e in assistenza domiciliare.

Unitamente alla piega, i volontari dell’associazione hanno allestito anche un banco dove erano disponibili uova di cioccolata e colombe artigianali, la cui vendita era finalizzata ai medesimi obiettivi. "Complessivamente – afferma Alvaro Agasisti, presidente dell’associazione Amici dell’Hospice – sono stati raccolti ben 3.900 euro fra piega, uova e colombe: di questo ringrazio di cuore Giovanna Conficoni e il gruppo delle parrucchiere per la loro generosità e tutti i volontari che si sono impegnati per la buona riuscita della manifestazione".

Matteo Bondi