Forlimpopoli, riqualificazione in centro

Nel mese di giugno dovrebbero partire i lavori per la riqualificazione di piazza Pompilio e la Loggia della Misura, è stato, infatti, pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori. Il progetto, in parte finanziato dalla Regione Emilia Romagna, interessa l’area della piazza e rappresenta una delle azioni previste nell’ambito di una più ampia azione di rigenerazione urbana del centro storico. In pratica verrà realizzato un collegamento con la stessa pavimentazione a pietra della vicina via Costa, questo nella parte antistante i negozi di piazza Pompilio, riasfaltata la parte rotabile e spostata l’edicola, che ora si trova sotto la Loggia della Misura, nel centro della piazza, vicino agli alberi. La presentazione delle offerte va fatta entro il 3 aprile alle ore 12, la procedura è stata aperta dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni della Romagna forlivese che ha avviato la gara per l’affidamento lavori. I lavori dovrebbero svolgersi a stralci e concludersi entro l’anno.

"L’ambito di intervento coinvolge la Loggia della Misura – spiega la sindaca, Milena Garavini –, manufatto vincolato per cui gli interventi sono stati concordati e autorizzati dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici di Ravenna, e la attigua Piazza Pompilio, una delle aree più importanti del mercato tradizionale del giovedì, nonché sovente area di feste e manifestazioni". Per questo motivo verranno realizzati anche alcuni sottoservizi utili per lo svolgersi delle manifestazioni che sovente coinvolgono il centro storico della città.

Matteo Bondi