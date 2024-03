Forlimpopoli, serve manutenzione

A Forlimpopoli l’amministratore comunale è alquanto celere e puntuale nell’abbellire rotonde, ma non altrettanto nella manutenzione stradale, che è importante per garantire l’incolumità di tutti. Non dimentichiamo che qualunque operazione avviene mediante soldi pubblici.

Ebbene, camminando come di consueto e in ultimo pochi giorni fa, lungo il marciapiede di via Matteotti a Forlimpopoli (lato parco urbano e in prossimità della fermata del bus presso la rotonda Marconi), notavo che il marciapiede e il tombino stradale denotano un marcato e ben visibile deterioramento.

Cristian Grandini