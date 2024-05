Forlimpopoli, sfida tra la sindaca Pd Garavini e la civica di Montalti

La città di Forlimpopoli si prepara al voto delle amministrative del prossimo 8 e 9 giugno con due sole liste in campo. Una ‘Forlimpopoli Futura’ a sostegno dell’attuale sindaca Milena Garavini, che, nonostante discussioni, anche accese, all’interno del suo Partito Democratico, è riuscita a mettere insieme coloro che cinque anni fa si erano presentati alle elezioni contro di lei, la lista ‘Forlimpopoli, la città che vorrei’ e il candidato della Lega di allora, Alberto Bernardi. L’altra ‘Forlimpopoli la nostra città’ a sostegno di Raffaele Montalti. Una lista civica che non ha il sostegno ufficiale di nessun partito di centrodestra e che presenta all’interno varie persone con un passato di militanza e amministrazione in diverse formazioni politiche, dalla Lega Nord ai Verdi, dal Ds a Rifondazione Comunista. A sostegno di Garavini si sono schierati il Partito Democratico, il Partito Socialista e, appunto, la lista che faceva capo a Paolo Liverani, oltre a vari civici. A sostegno di Montalti oltre a tante persone che non hanno mai ricoperto ruoli politici, ci sono anche Gianluca Zanoni, già candidato sindaco per la Lega Nord, Stefano Raggi, ex assessore dei Verdi nella prima giunta di Paolo Zoffoli, Maria Paola Zanoli, già vicesindaco nella giunta di Maurizio Castagnoli. Zoffoli e Castagnoli continuano a sostenere Garavini e sono anche i fautori dell’accordo che ha visto riconciliare il Pd attorno al nome di Garavini, affiancata da quello di Enrico Monti, attuale presidente del consiglio comunale.

Matteo Bondi