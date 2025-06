Forlimpopoli, stasera il gruppo d’opposizione incontra i cittadini

Se un anno è passato dall’insediamento della nuova amministrazione comunale di Forlimpopoli, lo stesso di può dire ovviamente per l’opposizione e in questo caso per il gruppo consiliare ‘La nostra città’ che, proprio per fare il punto della situazione a 12 mesi dall’inizio del mandato, dà appuntamento a tutti i cittadini per questa sera in sala del consiglio all’interno della rocca. L’inizio è previsto per le 20.30.

I consiglieri della minoranza porteranno le proprie consideraizoni riguardo alla situazione forlimpopolese, mentre faranno il punto sulle azioni intraprese. Il pubblico, oltre ad essere invitato a partecipare come uditore, può attivamente prendere parte al dibattito con le proprie segnalazioni e considerazioni.