Forlimpopoli, tartufo d’Alba a Casa Artusi

Il 25 gennaio dalle 19,30 alle 21 Casa Artusi a Forlimpopoli ospiterà per la prima volta la Fiera del Tartufo bianco di Alba per una serata di racconti, approfondimenti e cultura gastronomica. Intervengono Stefano Mosca, direttore Fiera del Tartufo bianco d’Alba e Barbara Giorio, responsabile Eventi Food&Wine che condurranno alla scoperta di questo ’frutto della terra’ (come lo definì Gioacchino Rossini), apprezzato per il suo inconfondibile profumo e sapore da tutto il mondo. A conclusione assaggio di tartare romagnola con scaglie di tartufo bianco e vini delle Langhe del Piemonte. Info: www.casartusi.it.