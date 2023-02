Forlimpopoli, timori per il deposito del Museo Aldini

Non tutti i cittadini e, forse, qualcuno degli attuali politici locali sanno che a Forlimpopoli esiste un deposito del Museo Archeologico ’Tobia Aldini’, che custodisce un cospicuo numero di reperti provenienti, per la massima parte, dalle decine di rinvenimenti occorsi negli ultimi decenni. Materiali, molti dei quali sono di proprietà dello Stato, altri di proprietà comunale. Apprendo che a Forlimpopoli arriveranno cospicui finanziamenti dal Pnrr, pari a 2,5 milioni di euro, finalizzati all’adeguamento strutturale ed energetico di edifici di proprietà comunale. Ottima notizia. Detto ciò, voglio porre l’attenzione proprio sul deposito museale che trae le proprie origini dalla certosina cura di colui che fu il pioniere dell’archeologia a Forlimpopoli negli anni Trenta del secolo scorso, Andrea Benini, la cui opera fu successivamente continuata dal maestro e archeologo Tobia Aldini, cui è intitolato il Museo. Il deposito trova oggi la sua collocazione all’interno di un complesso di proprietà comunale che, a breve, sarà oggetto di un integrale intervento edilizio che ne prevede l’abbattimento e la ricostruzione. Ora vista la foga e la velocità con cui questa amministrazione affronta le cose non vorrei che il nostro deposito (pieno di materiali, molti dei quali da restaurare e degni di essere esposti come, ad esempio, il mosaico ritrovato decenni fa nel cortile della scuola De Amicis) prendesse la via di altri Comuni. Sarebbe un errore e una perdita imperdonabile. Non credo sia difficile individuare uno spazio alternativo come futura dimora del nostro patrimonio archeologico. Cito, per esempio, l’ex sede della Protezione civile di Forlimpopoli; oppure, se si vuole pensare a un trasferimento temporaneo, l’ex magazzino polpe dell’ex Sfir o, ancora, gli immobili sottoposti a sequestro per mafia ubicati nel nostro Comune; in alternativa, il Comune potrebbe pensare di acquisire qualche capannone sfitto o in vendita presente nel territorio.

Andrea Collinelli,

ex consigliere comunale di maggioranza

a Forlimpopoli