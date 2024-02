Forlimpopoli, torna l’Abbejazzario. Viaggio tra jazz e letteratura

Il secondo appuntamento con l’Abbejazzario, la rassegna di lezioni-concerto alla scoperta delle correlazioni tra il jazz e, in questo caso, la letteratura, si svolgerà domani alle 21 al teatro Verdi di Forlimpopoli. Alberto Antolini accompagnerà il pubblico in un percorso fra romanzi e poesie di autori che hanno vissuto il mondo del jazz e dei suoi interpreti, cercando di coglierne il vissuto, la poetica. Con lui sul palco ci saranno Stefano Bedetti, Alfonso Santimone, Stefano Senni, Matteo Frigerio (foto). Antolini, ex docente di liceo, appassionato e studioso di jazz, ha organizzato e presentato concerti fin dagli anni ’80.

Bedetti, sassofono tenore e soprano, compositore, ha nel vigore e nella ricchezza del fraseggio le qualità che gli consentono di muoversi con libertà fra tradizione e ricerca espressiva.

Santimone, piano e tastiere, è compositore, arrangiatore, produttore, scrive musica per opere teatrali, video e collabora da vari anni a progetti di musica sperimentale, elettronica e improvvisata. Senni, contrabbassista di grande spessore strumentistico e dalla cadenza carica di groove, è presente in oltre settanta incisioni e a suo nome ha pubblicato ’Eraserheads’ (2014). Frigerio, batterista, compositore, si è dedicato al jazz per la sua libertà, per la sua apertura verso il mondo, non solo sonoro, il che gli ha permesso di avere un drumming ricco, poliritmico, coinvolgente. Ingresso a pagamento, per informazioni: nicolacataldo@alice.it oppure 340.5395208.

Matteo Bondi