Forlimpopoli, torna l’attesa Segavecchia

Con i primi scampoli di primavera che sono alle porte, cresce l’attesa per il ritorno della Segavecchia a Forlimpopoli. Secoli di tradizione stanno per tornare alla ribalta nelle due domeniche di metà quaresima: la manifestazione si svolgerà dal 2 al 10 marzo prossimi. La Segavecchia è una tradizione radicata da tempo immemorabile, una celebrazione che giunge sul finire dell’inverno, culminando con il taglio dell’enorme fantoccio della Vecchia, un rito propiziatorio con cui vengono allontanati simbolicamente i mali dell’anno precedente. Per nove giorni, la manifestazione offre una ricca proposta di eventi ludici e culturali, progettati per soddisfare i gusti di tutti i partecipanti. L’evento include la classica sfilata, con l’aggiunta di carri provenienti da fuori Comune e gruppi mascherati a piedi. Mirco Campri, presidente dell’Ente Folkloristico e Culturale forlimpopolese, sottolinea l’importanza di aver lasciato alle spalle le difficoltà organizzative causate negli anni passati dalle norme anti-pandemia, permettendo così, già dallo scorso anno, il ritorno completo della manifestazione al suo antico splendore. Il corso mascherato di quest’anno sarà composto da quattro carri realizzati a Forlimpopoli e quattro provenienti da fuori. Vi saranno poi i gruppi a piedi, le cui iscrizioni sono aperte fino al lunedì 4 marzo. Oltre alle due sfilate, immancabile e attesissimo, anche il Luna Park che animerà le piazze tutto attorno alla rocca per le nove giornate di festa. Ricco il programma di eventi e appuntamenti che costellano la manifestazione, a partire dal tradizionale torneo di calcio della Segavecchia dedicato ai più piccoli, per arrivare allo spettacolo pirotecnico finale. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della manifestazione www.segavecchia.it.

Matteo Bondi