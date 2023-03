Forlimpopoli, torna l’iniziativa ’Un albero per ogni nuovo nato’: domani ne saranno piantati 71

Forlimpopoli si arricchisce di 71 nuovi alberi, uno per ogni bambino nato nel 2022. Torna domani la 31ª edizione della Festa dell’Albero promossa dal Comune in collaborazione con l’associazione Funghi e Flora e con i volontari del Gruppo Alpini locale, sotto l’attento coordinamento del Pastore degli Alberi, Guido Braschi. Alla giornata prendono parte i giovani del Consiglio Comunale dei Ragazzi, impegnati in mattinata a preparare il terreno per la piantumazione, mentre dalle 14,30 la festa si anima con il ritrovo delle famiglie e dei nuovi nati, il saluto del sindaco, Milena Garavini, e la benedizione delle piante prima di procedere alla messa a dimora. Idealmente ogni piantina verrà affidata ad ogni famiglia a cui verrà consegnato un innaffiatoio. Si pianta nell’area verde adiacente la ‘Galleria il Parco’, ingresso da via Pertini. E’ una zona che fino ad oggi non ha visto piantumazioni, un grande prato verde che ospiterà 80 nuove piante (25 lecci, 25 ornielli, 30 frassini), una per ciascuno dei 71 bambini nati nel 2022 e altre nove che si aggiungono. Con quelli di quest’anno sono oltre 3.500 gli alberi piantati durante la Festa che ha avuto inizio nel 1992.

"Dopo 31 anni sono molti i bambini che hanno un albero piantato nelle prime edizioni, oggi molti di loro sono diventati genitori e vengono a piantare l’albero per i loro figli – dichiara l’assessore all’ambiente, Gian Matteo Peperoni –. E’ un messaggio molto bello perché simboleggia il senso di una comunità che cresce insieme, riconoscendosi nell’attenzione alla natura. Va ricordato anche che Forlimpopoli, comune di pianura con poca estensione territoriale, che sorge lungo la via Emilia e tra zone industriali, conta ben 4 alberi nell’elenco degli alberi monumentali Italiani. E questo anche grazie ai suoi cittadini che se ne prendono cura".

Matteo Bondi