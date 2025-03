Forlimpopoli, un aiuto per gli studenti disabili

E’ stato prorogato fino al 30 aprile il termine per l’invio della richiesta di contributo relativa al bando del Comune di Forlimpopoli per il sostegno del trasporto di studenti con disabilità, realizzato in autonomia da parte delle famiglie. Il contributo è rivolto a nuclei familiari di studenti residenti nel comune artusiano, frequentanti la scuola dell’infanzia, elementare o media (è valida anche la possibilità che la scuola sia stata frequentata durante l’anno solare 2024), che siano in possesso della certificazione di disabilità oppure riconosciuti come invalidi civili.

Con questo contributo si intende favorire la copertura delle spese sostenute dai nuclei familiari e sostenere così la regolare frequenza scolastica e il diritto allo studio dei bambini e ragazzi con disabilità. La somma a disposizione è di 17.564 euro, proveniente dal contributo statale attribuito al Comune artusiano per il ‘Fondo di solidarietà comunale-incremento trasporto alunni disabili’. L’importo minimo del contributo ammonta a 500 euro per ogni minore. Gli interessati possono presentare domanda compilando l’apposito modulo, scaricabile dal sito www.comune.forlimpopoli.fc.it. Eventuali richieste d’informazioni e chiarimenti possono essere rivolte allo Sportello Sociale che risponderà allo 0543.479233 e all’indirizzo mail: servizisociali@comune.forlimpopoli.fc.it.