Forlimpopoli, un libro per aiutare i ragazzi

È stato pubblicato ‘A parole mie’ il libro scritto dal forlimpopolese Cristiano Baccini e il cui ricavato sarà devoluto a favore delle politiche giovanili del Comune. Baccini, 44 anni, originario di Roma, è consigliere comunale. Lavora presso l’Enav e si occupa di controllo del traffico aereo presso il training center di Forlì; è allenatore di catch’n’serve per l’Asd Frampula e collabora anche con il Forlimpopoli Calcio.

"Il mio intento – spiega Baccini –, oltre a essere egoisticamente un modo terapeutico per sfogarmi, era offrire il mio punto di vista su quelli che possono essere accadimenti della vita che spesso fanno sì che il nostro morale sia una continua montagna russa. Spesso mettersi a nudo e dimostrarsi sensibili è visto come un segno di debolezza, mentre io credo che mettere a disposizione le proprie riflessioni, ma soprattutto le proprie fragilità, ci aiuti a umanizzarle e forse anche a vedere ciò che non riusciamo a capire con una prospettiva differente".

Il libro nasce con lo scopo di aiutare i giovani di Forlimpopoli, mettendo l’intero ricavato dalla vendita a disposizione di progetti che possano aiutare i ragazzi. "Vivo a Forlimpopoli – continua Baccini –, sono un padre e sono estremamente grato a questa cittadina per tutto ciò che fa per far star bene noi e i nostri bambini. Per cui, visto anche l’impegno che ho preso verso gli altri, ci tenevo che questo libro potesse contribuire a rendere ancora migliore la cittadina per i nostri ragazzi".

Edito da Ilmiolibro del gruppo Gedi, il volume è inserito nel catalogo della Feltrinelli ed è disponibile su varie piattaforme on line. È stato presentato pubblicamente la scorsa settimana in sala del consiglio alla presenza della sindaca, Milena Garavini, del vice sindaco, Enrico Monti, e dell’assessora alle politiche giovanili, Carlotta Artusi.

