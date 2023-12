Forlimpopoli verso il voto: ecco gli scenari

Di dimissioni proprio non se ne parla. Parola di una più che agguerrita Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli, che ha chiarito domenica scorsa, con una lettera indirizzata al Carlino, la ferma volontà di portare a termine il mandato ricevuto nel 2019 e ribadendo la propria disponibilità a candidarsi per un secondo quinquennio. Ha pure ‘ripreso’ il Pd per le modalità di discussione della sua eventuale ricandidatura attraverso sondaggi e incontri segreti.

Che i Dem di Forlimpopoli non abbiano accolto calorosamente la disponibilità della sindaca di ricandidarsi è un dato di fatto: sono passati cinque mesi da quando si è proposta e ancora se ne deve discutere. Il sondaggio all’interno del direttivo non avrebbe dato esito favorevole alla sindaca, si è quindi proceduto a convocare sindacati e associazioni di categoria per sentire anche il loro parere. Si terrà, infine, un direttivo, in data ancora da stabilire, alla presenza della segretaria territoriale, Gessica Allegni, e del segretario regionale, Luigi Tosiani. Dovrebbe essere questa l’occasione per capire come procedere.

Quali le alternative in campo? Sembra scontato che ci sia un fronte interno che non vorrebbe un Garavini bis, ma ci sono anche coloro che la sostengono. Si potrebbe delineare così la possibilità delle primarie. A fronteggiare la sindaca potrebbe essere il presidente del consiglio comunale e neo presidente dell’assemblea territoriale, Enrico Monti.

Ma il Pd locale ha dimostrato negli anni di essere allergico alle primarie. Dieci anni fa, alla fine del secondo mandato di Paolo Zoffoli, si sarebbero dovuti fronteggiare Gian Matteo Peperoni e la stessa Milena Garavini, entrambi assessori. Per evitare le primarie il circolo chiese a Mauro Grandini, benvoluto da tutti e quindi inattaccabile, di fare un passo avanti. A questa decisione si oppose l’allora vice sindaco, Alessandro Michelacci e quindi le primarie si fecero: 92% a favore di Grandini, con Peperoni e Garavini assessori. Dopo cinque anni il problema però non si era risolto e Grandini non era disponibile a un bis. Allo scontro tra Peperoni e Garavini si aggiunse anche Sara Pignatari, anch’essa assessora. Primarie a tre? No, accordo interno[EMPTYTAG]: Garavini sindaca, Pignatari vice, Peperoni assessore all’ambiente a cui doveva poi andare l’urbanistica dopo un anno.

E’ quindi probabile che si provi a trovare un accordo, forse Garavini sindaca e Monti vicesindaco con deleghe pesanti. L’unica cosa che rimane da ricordare, però, è che quell’accordo di cinque anni fa, ha visto sì Garavini sindaca e Pignatari vice, ma l’urbanistica a Peperoni la sindaca non l’ha mai delegata.