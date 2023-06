ForlìMusica, evento speciale con la Turci

Un ricco calendario è proposto da ForlìMusica Aps per la quarta edizione di ‘L’arte è vita’ . ForlìMusica ha origine nel 2021 in seguito alla fusione delle associazioni Amici dell’Arte e Bruno Maderna che hanno realizzato, assieme, progetti di formazione musicale per giovani. Ma non solo questo, perché l’impegno è stato rivolto a far giungere nella nostra città importanti musicisti e cantanti attraverso concerti di altissimo spessore. Inoltre ForlìMusica ha prodotto anche alcune prime teatrali di grande valore. Direttore artistico dell’Associazione è Danilo Rossi, prima viola solista del Teatro alla Scala di Milano.

Il primo evento si terrà il 13 giugno, ore 21, nell’Abbazia di San Mercuriale. Si esibiranno Giuseppe Albanese al pianoforte e l’Orchestra Bruno Maderna con la direzione di Marco Zuccarini. Saranno eseguiti brani di Mendellssohn Bartholdy, Prokofiev e Rachmaninoff. Il 5 luglio (ore 21) al Teatro Comunale di Predappio, sarà sul palco Rita Pavone a cui sarà assegnato il premio ForlìMusica per i suoi 60 anni di carriera. La serata sarà condotta da Enzo Gentile con la presenza di Danilo Rossi. La cantante ripercorrerà brani celebri del suo percorso artistico e ne presenterà alcuni nuovi. Sarà presente anche Margherita Spicci, 14 anni, Primo Premio alla 19° edizione del concorso ‘Adotta un musicista’. Il calendario proseguirà il 23 luglio (ore 21) al Tennis Club Villa Carpena con l’Orchestra Bruno Maderna guidata da Danilo Rossi assieme all’Orchestra a plettro Mauro e Claudio Terroni con la direzione di Dorina Frati al mandolino. Le due orchestre saranno arbitrate da Mirco Magnani, leader degli Extraliscio. Il 27 luglio (ore 21) al Tennis Club Villa Carpena si esibirà il Trilok Gurtu & Arkè String Quartet con percussioni e voce, Carlo Cantini al violino, Valentino Corvino violino, Sandro Di Paolo viola e Stefano Dall’Ora contrabbasso. Chiuderà la stagione il 5 agosto (ore 21) all’Arena San Domenico ‘Inwards’ tour con Federico Mecozzi violino e pianoforte, Veronica Conti violoncello e glockenspiell, Anselmo Pelliccioni contrabbasso e violoncello, Massimo Marches chitarre ed elettronica, Stefano Zambardino tastiere e fisarmonica e Tommy Graziani percussioni ed elettronica. Prenotazioni e Prevendite: 339.7097952 - 347.9458012 - 0543-1713530; www.teatrodelleforchette.it.

Sono stati poi annunciati da Danilo Rossi due eventi non in programma organizzati per raccogliere fondi da destinare ai bisognosi. Il primo avrà luogo il 10 luglio all’ex cinema Mazzini con la presenza di Paola Turci e l’orchestra diretta da Stefano Nanni. Il secondo, con sede da stabilire, si terrà l’11 luglio con l’Orchestra Maderna e celebri solisti che eseguiranno la 7ª sinfonia di Beethoven.

Rosanna Ricci