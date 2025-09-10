ForlìMusica, in scena gli strumenti del mare

C’è anche ForlìMusica al centro di un importante progetto artistico portatore di un forte messaggio solidale e umanitario, ovvero l’esecuzione de La Bigotta, che stasera in prima nazionale alle 21 al Teatro Sociale di Rovigo, con la voce recitante del Leone d’Oro alla carriera della Biennale di Venezia Antonio Rezza, chiuderà la 14ª edizione di Musikè, rassegna di musica, teatro e danza della Fondazione Carisp di Padova e Rovigo.

I musicisti suoneranno con strumenti costruiti da detenuti nelle carceri di Milano, Monza, Napoli e Rebibbia con il legno delle barche approdate a Lampedusa. Racconto di musica e parole, La Bigotta intreccia teatro e impegno civile, portando sul palco storie di migrazione, metamorfosi e speranza. La voce recitante farà da contrappunto alle musiche composte da Fabio Massimo Capogrosso, pluripremiato autore di colonne sonore per il cinema.

L’esecuzione musicale è affidata all’Orchestra Bruno Maderna di Forlì assieme all’Orchestra del Mare, il tutto con la direzione di Danilo Rossi, il celebre musicista forlivese già prima viola del Teatro alla Scala, alfiere di ForlìMusica e protagonista di un percorso artistico tra i più eclettici e originali del panorama italiano.

Bigotta viene dal lessico marinaresco: si tratta di una sfera di legno forata, attraversata da una cima di canapa che tiene unite due estremità. Una metafora potente della trasformazione e dell’unione: quella tra passato e presente, tra chi fugge e chi accoglie, tra chi cade e chi ricostruisce, ma anche una metamorfosi reale, che coinvolge la materia e chi la lavora. Un racconto scenico originale e inedito, proposto da Musikè in preparazione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che fa parte del percorso di avvicinamento al Giubileo dei Migranti, in programma a Roma il 4 e il 5 ottobre 2025. Biglietti in vendita su www.ticketone.it e al botteghino del teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.