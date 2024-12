’Forlìmusica’: ricca stagione al via

ForlìMusica inaugura un 2025 ricco di eventi, rinnovando il suo impegno nella promozione culturale del territorio. A precedere l’inizio del nuovo anno musicale sarà il tradizionale Concerto di Natale, in programma oggi alle 21 nella suggestiva Abbazia di San Mercuriale. Protagonisti della serata saranno la ForlìMusica Orchestra e i cori Cappuccinini e San Paolo, diretti dal forlivese Danilo Rossi.

Il programma offrirà una selezione di classici natalizi e brani tradizionali, impreziositi da arrangiamenti originali che uniscono orchestra e voci corali. L’ingresso è a offerta libera fino a esaurimento posti.

Dopo questo speciale appuntamento, la nuova stagione musicale prenderà ufficialmente il via sabato 18 gennaio alle 21 al Teatro Fabbri, con un concerto diretto dal maestro Diego Fasolis, insignito del Premio ForlìMusica. Fasolis, riconosciuto per la sua versatilità e talento, guiderà la ForliMusica Orchestra per una serata unica. "Il 14 febbraio, alle ore 21, San Mercuriale ospiterà Filippo Maria Bressan – spiega Danilo Rossi, direttore artistico di ForlìMusica –, uno dei pochi direttori italiani a collaborare con prestigiose istituzioni come l’Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice di Venezia e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai".

Il 31 marzo, sempre alle ore 21, il Teatro Fabbri vedrà nuovamente protagonista Danilo Rossi con la ForlìMusica Orchestra. "Alla Fabbrica delle Candele, il 27 aprile alle 17, torna l’appuntamento con ‘Adotta un musicista’ – continua Rossi –, il concorso giunto alla sua 21ª edizione, dedicato agli studenti under 16. L’evento, aperto a ogni genere musicale, mira a valorizzare i giovani talenti. La prova finale per la categoria 14-16 anni si terrà in forma di concerto pubblico diretto dal maestro Iacopo Brusa. I migliori partecipanti riceveranno i premi assegnati da una giuria composta da musicisti esperti".

La stagione si concluderà il 10 maggio, alle ore 21 al Fabbri, con l’evento ‘Amici dell’Arte 101’ e la consegna del Premio ForlìMusica. Per l’occasione, il pianista e direttore Michele Gamba guiderà il concerto. Sarà possibile assistere alle prove di tutti gli eventi presso la Fabbrica delle Candele.

"Vorrei – dichiara Piero Ragazzini, presidente dell’associazione – che ForlìMusica diventasse un punto di riferimento per la città. Un’opportunità per tutto il territorio. La musica è lo strumento per costruire reti di collaborazione e un clima di tolleranza".

Il costo del biglietto intero è di 15 euro, mentre il ridotto è di 10 euro (riservato agli over 65, ai soci Cral Cna e Bcc). I minori di 16 anni entrano gratis se accompagnati da un adulto, il cui ingresso costa 5 euro. È disponibile anche un carnet per tutti gli eventi a 5 euro a concerto. I biglietti sono acquistabili sulla piattaforma Webtic o presso il punto vendita del Teatro delle Forchette (via Vivaldi 22, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18). Per informazioni: info@teatrodelleforchette.it; 339.7097952.

Valentina Paiano