Forlipedia.it diventa ’milionaria’. Record di visualizzazioni del sito

Traguardo storico quello di Forlipedia.it, raggiunto in questo mese: dopo 8 anni di ricerche e pubblicazioni, il portale enciclopedico del territorio forlivese ha infatti registrato un milione di visualizzazioni.

Attivato nel 2017, il marchio del sito è stato in realtà depositato nel 2014 grazie all’intuizione di Marino Mambelli (foto), pubblicista e divulgatore culturale, direttore del portale, che può contare di "una redazione piccolissima ma con preziose collaborazioni esterne". Le schede sono organizzate secondo una disposizione tematica che consente il facile raggruppamento delle notizie preferite dal lettore. Ogni evento, ogni personaggio, ogni situazione è materiale che interessa Forlipedia. Con un solo obbligo: appartenere in qualche modo al territorio forlivese. Il menù propone luoghi, tradizioni, cultura, quartieri, persone; ma il fiore all’occhiello è senza dubbio la rubrica che porta un titolo fondamentale: "Le ricerche di Forlipedia".

"Con circa 19mila letture l’argomento più gettonato è ’Cognomi forlivesi’ – rimarca Mambelli –. Segue la storia del Cap, il Codice di avviamento postale che, con 13mila letture, supera le 10mila di ’Perchè si chiama Romagna’. Romagna’. La ’Piccola storia di Forlì’ ha 8mila letture. Incuriosiscono molto i termini dialettali: ’Invurnì’, invornito, è il più cliccato. Sfogliando le pagine di Forlipedia – sottolinea ancora il direttore Marino Mambelli – ne viene fuori la vera Forlì, una città dal grande cuore culturale storico ed emotivo. Il profumo della nostra terra è descritto con vivacità e attenzione. Le soddisfazioni sono state tante durante questo percorso. E tutto è gratuito, e le soddisfazioni sono state davvero tante".