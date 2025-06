Formazione ‘mondiale’. La Digital Academy una novità assoluta

Con l’inaugurazione della Enav Digital Academy, il nuovo polo formativo digitale dedicato alla mobilità aerea, Forlì rafforza il suo ruolo nel panorama aeronautico italiano e internazionale. A fare da cornice all’evento ieri è stata la sede dell’Enav Academy, già punto di riferimento nazionale per la formazione dei controllori di volo.

L’Enav Digital Academy è, in concreto, una piattaforma di e-learning ad alto contenuto tecnologico, ideata per trasformare radicalmente l’approccio alla didattica nel settore dell’aviazione. Il progetto, presentato in collaborazione con Qn Economia, punta non solo a ottimizzare la formazione dei controllori e dei flight data operator, ma anche a preparare nuove figure professionali legate alla advanced air mobility, in un’ottica di sostenibilità e innovazione.

"La Digital Academy – ha spiegato Felice Catapano, director of strategy di Enav – rappresenta un’evoluzione della nostra accademia fisica: un luogo di eccellenza che ora verrà potenziato con un portale che possiamo descrivere come una sorta di Netflix dell’aviazione. Si tratta di un’accademia digitale che rappresenta un unicum assoluto e che, sfruttando pure le possibilità che ci offre l’intelligenza artificiale, fornirà un’esperienza personalizzata profilata sulla base dell’interlocutore".

L’obiettivo è quindi duplice: rafforzare l’attività formativa interna e proiettare l’expertise italiana all’estero. La nuova impostazione digitale, infatti, apre anche a opportunità di respiro internazionale. "Centri mondiali – prosegue il director of strategy – utilizzeranno la nostra piattaforma e questo aprirà anche a possibilità economiche nuove", aggiunge Catapano, che anticipa sviluppi in Paesi come India, Brasile e Arabia Saudita.

A fornire una visione d’insieme sulla recente evoluzione dell’a-zienda è stato l’amministratore delegato Pasqualino Monti, che ha ricordato i traguardi raggiunti da Enav nell’ultimo anno. "Nel 2024 abbiamo fatto 120 milioni di euro di investimenti tecnologici". Un impegno che ha consentito all’Italia di consolidarsi come uno dei principali service provider al mondo.

Con oltre 2 milioni e 200mila voli gestiti lo scorso anno, Enav si conferma attore chiave anche nello scenario europeo, capace – come ha sottolineato Monti – "di aiutare a risolvere i problemi in tutto il cielo d’Europa". E l’azienda guarda già oltre. L’intenzione è quella di rendere l’offerta sempre più specializzata e attrattiva anche per l’estero: "Verticalizzare il prodotto" diventa così una leva strategica per competere nei mercati globali. E in questo, la Digital Academy non sarà solo uno strumento didattico, ma una vera e propria piattaforma di sviluppo per l’internazionalizzazione del sapere aeronautico italiano.

Sofia Nardi