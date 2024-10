Formì alla prova dei consumatori: "Le presenze? Non sono calcolabili ma gli operatori sono soddisfatti"

Ha inaugurato esattamente un anno fa: 24mila metri quadrati di superficie commerciale tra negozi di abbigliamento, casalinghi, cosmetici, bricolage, ristoranti e altro ancora. Uno spazio enorme e una vasta offerta che va a collegarsi anche geograficamente con il vicino iper Puntadiferro, dando vita a un enorme distretto del commercio forlivese proprio alle porte dell’autostrada, con ampi parcheggi.

Una situazione apparentemente ideale per lo shopping che ha spaventato gli esercenti forlivesi, i quali hanno temuto una concorrenza che, in un contesto già difficile in particolare per il centro storico, avrebbe potuto rivelarsi fatale. Stabilire se questa concorrenza alla (prima) prova dei fatti sia stata effettivamente tanto determinante non è facile, in particolare perché, come sottolinea il direttore di Formì, Valentino De Falco, "vista la tipologia della struttura aperta del distretto, senza quindi una galleria, non è stato possibile inserire degli impianti contapersone". Insomma, non esistono numeri e dati certi.

E non è facile nemmeno farsi un’idea semplicemente frequentando il distretto: se si escludono i picchi tipici dei weekend, infatti, difficilmente i parcheggi di Formì appaiono particolarmente pieni di auto e il passeggio di fronte ai negozi è senz’altro costante nell’arco della giornata, ma quasi mai davvero intenso. Il distretto rimane un luogo frequentato, ma apparentemente non tanto quanto l’iper Puntadiferro, che nel panorama forlivese appare imbattuto.

C’è da dire, però, che gli ampi spazi (sia quelli dei parcheggi che quelli che separano i blocchi commerciali) ingannano l’occhio e falsano le percezioni. Stando alle parole di De Falco, "le aspettative sono state soddisfatte e abbiamo avuto un ottimo riscontro dalla clientela. Il riscontro che abbiamo quotidianamente dagli operatori è positivo". Bilancio in attivo quindi anche per quanto riguarda le vendite, col direttore a sottolineare che "il distretto è in costante crescita".

A provarlo sarebbe anche il numero sempre crescente di attività, tant’è che "con l’apertura dell’ultima attività di ristorazione prevista a fine mese la proposta sarà completata. Le attività commerciali sono 24 e non ci saranno più spazi vuoti". L’ultimo ad arrivare è stato un nuovo ristorante di sushi (uno è già presente nello stesso blocco dello storico Globo, quest’ultimo già presente ben prima della realizzazione di Formì). La ristorazione, del resto, secondo le stime di De Falco è proprio il punto di forza di tutto il distretto, seguita dai brand di abbigliamento e beni per la casa. Fermandosi a osservare le abitudini della clientela di Formì sembra che attraggano molto anche i negozi dedicati agli animali e quelli per gli amanti del fai da te.

Non bisogna poi dimenticare l’aspetto intrattenimento. Il grande concerto dei The Kolors in programma questa sera per festeggiare il primo compleanno del distretto non è l’unico evento organizzato a Formì: per tutto il periodo estivo, infatti, il venerdì sera sono stati allestiti concerti ed eventi in un’area esterna. Una serata che è andata a posizionarsi quasi in veste di esplicita controparte dei famosissimi ‘Mercoledì del Cuore’, un po’ come la programmazione di eventi natalizi era stata il controaltare periferico di ‘Forlì che brilla’. Se la piazza del centro storico è sempre riuscita a tenere alta l’attrattività, richiamando settimanalmente migliaia di persone all’ombra di Saffi, anche Formì ha saputo attrarre diverse persone che si sono fermate ad ascoltare i concerti e, in particolare, hanno apprezzato l’offerta per i più piccoli.

Un tentativo questo, da parte di Formì, di proporsi non solo come area commerciale, ma come un vero e proprio ‘centro’ alternativo, cercando di trovare una sua anima non più così strettamente connessa alla mera vendita. Se ci sia riuscito, forse, è ancora presto per dirlo, ma senz’altro è la strada che ha scelto per il futuro, come confermano le parole di De Falco: "L’attenzione resterà alta e il piano di eventi – conclude – sarà ricco e accattivante".