Formì e centro storico. Lega al contrattacco

Non si placa il ping pong di criche incrociate dopo l’inaugurazoine del nuovo polo commerciale Formì. Stavolta è Albert Bentivogli, segretario cittadino della Lega, a intervenire in replica alle affermazioni di Alberto Zattini, direttore di Ascom Confcommercio

"Alberto Zattini replica al mio intervento con qualche imprecisione, di conseguenza è indispensabile chiarire alcuni equivoci in cui cade il direttore di Ascom – debutta Bentivogli –. Innanzitutto il fatto che Zattini, riferendosi all’inaugurazione di ‘Formì’, abbia chiamato in causa, in prima istanza, la Lega come forza politica: appare evidente, infatti, che gli amministratori presenti all’inaugurazione in veste istituzionale rappresentavano la comunità forlivese e non il partito di appartenenza. Di conseguenza la logica vuole che sia il partito richiamato da Zattini a rispondere. E chi meglio avrebbe potuto farlo del segretario cittadino del Carroccio ovvero il sottoscritto?".

L’esponente forlivese del carroccio poi aggiunge: "Sgombrato il campo dal fraintendimento sollevato polemicamente dal direttore di Ascom, appare chiaro che non c’è nessuno che si vuole ‘nascondere’, anzi noi tutti, amministratori e politici, andiamo molto fieri di quanto la giunta di centrodestra sta realizzando a Forlì nonostante le tante difficoltà già enumerate. A questo punto, è tuttavia lecito chiedersi i motivi di un’alzata di scudi così aggressiva da parte di Zattini, alla cui associazione ci siamo sempre rapportati con spirito di concreta collaborazione. Capiamo le difficoltà del direttore di Ascom. Sappiamo bene, per esempio, che negli ultimi anni ci sono attività commerciali che hanno deciso di riunirsi in associazioni alternative, mentre diverse associazioni di categoria tradizionali stanno attraversando una situazione di crisi. Ma proprio a fronte di questa nuova realtà crediamo che siano inutili le polemiche fine a se stesse e sia invece obbligatorio mettere in atto azioni condivise, che portino il centro storico a essere sempre più appetibile e competitivo, senza entrare in contrapposizione con altre realtà commerciali – conclude –, con l’obiettivo di far crescere Forlì da ogni punto di vista".