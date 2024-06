’Formì & You’, tuffo negli anni ’80 con il concerto dei Moka Club

Domani secondo appuntamento della rassegna estiva ‘Formì & You’, al distretto commerciale vicino al casello autostradale, con la musica anni ’80 dei Moka Club. La band romagnola solca i palchi di tutta Italia dal 1995 e con il suo inconfondibile stile fa ballare tutti sulle note dei più grandi successi di allora. Ad aprire la serata, alle 20, dj Giampi con ‘The disco night’. Il programma pensa anche ai più piccoli, alle 21.15 nel settore viola, con il teatro dei burattini che metterà in scena ‘Storie appese a un filo’ della compagnia ‘All’InCirco Teatro’. Per l’occasione, i negozi e i ristoranti saranno aperti fino alle 22, per cenare o per dedicarsi allo shopping serale. ‘Formì e You’ proseguirà tutti i venerdì sera fino al 26 luglio. Il prossimo appuntamento sarà il 28 giugno con i ‘The Lucky Lucianos’ che porteranno sul palco le sonorità degli anni Cinquanta e per i piccoli le marionette della compagnia ‘Politheater’ con ‘Bertoldo’.