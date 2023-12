Formula Servizi, un anno di grande crescita: "Dalle pulizia alla cultura, strategie efficaci"

"Un anno di grande crescita e consolidamento in uno scenario economico e politico complicato". Massimiliano Mazzotti, direttore generale di Formula Servizi, riassume così il 2023 della cooperativa, prima delle società private di servizi in Romagna, che opera in 14 regioni italiane, con un fatturato di 106 milioni di euro e 2.900 addetti. "Gli ottimi risultati – prosegue – sono frutto di strategie intraprese negli anni precedenti, con un’importante diversificazione delle attività e degli investimenti che ci consente di affrontare le nuove sfide future con strumenti competitivi e idee innovative".

Tra le più rilevanti si segnalano gli appalti per la pulizia per le aziende sanitarie di Romagna e Marche, per i grandi istituti di Stato come Inail, Inps e Cassa depositi e prestiti, oltre alle sedi della Agenzia delle entrate in Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Val d’Aosta, Toscana ed Umbria, tutti gli istituti della Regione Lazio e le pulizie degli immobili della Regione Toscana. "Sono tre gli ambiti principali del nostro business – spiega Mazzotti – nella logistica sanitaria, in quella documentale e nell’archiviazione documentale, anche con un importante lavoro di digitalizzazione. In più il settore delle costruzioni con commesse pubbliche rilevanti a Bologna, Modena, Parma e in diverse città romagnole".

Anche i servizi culturali hanno avuto importanti conferme con il laboratorio di restauro che ha svolto attività prestigiose, come, per esempio, il restauro di 157 disegni di grandi dimensioni dell’artista Pelagio Palagi, risalenti alla prima metà dell’Ottocento. "In espansione il settore dei lavori di costruzione, impiantistici ed edili – sottolinea – con la rigenerazione di interi reparti degli ospedali di Rimini, Cesena e Forlì, il pronto soccorso di Lugo e di Ravenna e i plessi scolastici a San Vittore a Cesena e a Canonica a Santarcangelo e nell’area della provincia di Pesaro-Urbino". Da rimarcare l’appalto, recentemente avviato, della riqualificazione dei Gasometri di Milano diretto da Renzo Piano. "Tra le iniziative solidali e i progetti in favore delle comunità – afferma il presidente Antonella Conti – il supporto economico in favore dei colleghi colpiti dall’alluvione del maggio scorso, con una liquidazione in loro favore di 103mila euro. Sul versante culturale, invece, sono stati donati 210 libri alle biblioteche delle scuole primarie di Forlì, con consegna a metà gennaio, con testi e racconti a tema ambientale per sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto della natura". Inoltre sono state finanziate le attività promosse dallo Ior nel centro di recente costruzione, il Prime Center per la prevenzione e riabilitazione delle malattie oncologiche.

Sul fronte di Formula Servizi alle persone il fatturato si attesta, invece, sui 13 milioni di euro, con 400 persone impiegate di cui 180 soci. "Abbiamo anche presentato il tradizionale calendario – spiega Barbara Biserni, presidente Formula Servizi alle persone – stampato in 9mila copie e distribuito a clienti, fornitori e nelle cooperative che collaborano con noi, impreziosito dalle immagini e dai colori del disegnatore William Carnevale che testimoniano il calore dell’accoglienza e la forza della comunità, valori che ci guidano nel nostro impegno quotidiano".

Gianni Bonali