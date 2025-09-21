Fornino Valmori, ecco il centro di alta formazione

La gru svetta su quello che sarà, da qui a 18 mesi, il Polo Formativo della Fondazione Fornino Valmori. Siamo in via Trò Meldola 1140 a Bertinoro, all’imbocco della stradina che porta alle strutture residenziali della Fondazione che dal 2013 tratta l’autismo grave e si occupa, al momento, di 33 ragazzi, 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno.

Qui sorgerà una struttura di circa 600 metri quadri interamente dedicata alla formazione del personale non solo per la Fondazione, "ma a servizio di tutto il territorio, avendo riscontrato negli anni l’esigenza di reperire personale adeguatamente formato da parte di tutti gli enti che in un qualche modo hanno a che fare con l’autismo", spiega il presidente della Fondazione, Vincenzo Fornino (il vicepresidente è Gabriele Fratto, già sindaco di Bertinoro ed ex presidente della Provincia).

A finanziare il Polo sarà la stessa Fondazione con risorse proprie per 2,8 milioni.

"Questo progetto nasce da una storia e da un bisogno condiviso da due famiglie – continua Fornino –, unite da un’amicizia nata sul lavoro e accomunate dallo stesso settore professionale, nonché da un problema simile, vissuto però in forme diverse per gravità. Edo Valmori, figlio di Otello Valmori, era infatti padre di Nicolò, un ragazzo con autismo in forma molto grave. Purtroppo, Edo è venuto a mancare il 18 febbraio 2017. Dopo di lui è rimasto il nonno Otello, profondamente legato al nipote, ma anche lui è scomparso nell’aprile 2020". E’ stata la comunione di intenti delle due famiglie a immagine una risposta concreta al problema del ‘dopo di noi’ per i loro figli, andando così a creare una Onlus che fosse al servizio anche dei figli di altre famiglie e "investendo nel sociale le nostre risorse economiche".

Anche il progetto del Polo Formativo tende a rispondere all’esigenza del ‘dopo di noi’.

"Strutture e servizi di eccellenza possono esprimere il loro massimo potenziale solo se supportati da operatori adeguatamente formati e preparati – spiega Fornino –. Ecco perché abbiamo progettato un centro di formazione, spinti anche dall’esigenza comune emersa dal territorio. Vogliamo formare operatori più qualificati, in un settore che ha un estremo bisogno di figure competenti. Grazie all’impegno della Consigliera Regionale, Valentina Ancarani, la Fondazione ha avviato un dialogo istituzionale con la Regione per l’accreditamento come ente formatore. L’obiettivo è costruire un’offerta ampia e articolata, anche in collaborazione con l’Università, coinvolgendo docenti esperti nel campo dell’autismo e strutturando percorsi formativi personalizzati. I corsi dialta formazione saranno rivolti a operatori già in servizio (Oss, educatori), ma anche a insegnanti e personale Ata, ovvero a tutte le figure che possono trovarsi a interagire con persone nello spettro autistico".

