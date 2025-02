Fornino-Valmori: premi per i giovani cavalieri

Atleti e cavalli del Fem Team di Forlimpopoli proseguono gli allenamenti in vista della prima tappa del campionato regionale Cross country e Country Derby a Sasso Marconi il prossimo 27 aprile. Nel frattempo si godono la pioggia di riconoscimenti assegnati a fine gennaio durante la giornata di gala organizzata dalla Fitetrec-Ante a Bologna. Si è iniziato con il presidente regionale del Coni, Andrea Dondi, che ha premiato gli atleti dei campionati regionali di Country Derby della Fitetrec-Ante.

Per la Categoria C40: Prima Giorgia Serafini su Variel del Pozzo, seconda Sofia Ghinassi su Lord Chambrey, terzo Benedetto Brogin su Prince. Per la Categoria C60: prima Bianca Gambadori su Variel del Pozzo, terza Jessica Giuliani su Gennarino. Per la Categoria C90: prima Cristina Jozic su Fuego. Per quanto riguarda invece il campionato regionale Cross Country Fitetrec-Ante, nell’Avviamento A sono state premiate dalla presidente regionale di Fitetrec-Ante, Maura Zoboli, come seconda, Bianca Gambadori su Variel del Pozzo e come quinta Jessica giuliani su Gennarino.

"Siamo tutti molto orgogliosi dei risultati dei nostri allievi ai Campionati Regionali 2024 – ha commentato Maurizio Melini presidente FeM Team Asd –. Anche quest’anno la nostra squadra agonistica, capitanata dal nostro tecnico, Erika Fantini, si è distinta per grinta e voglia di fare bene nel rispetto del cavallo e dei proprio compagni di squadra. Ci tengo a segnalare anche le ottime prestazioni ottenute ai campionati Italiani di Cross Country 2024 che hanno regalato un terzo posto in Avviamento A alla nostra allieva Alessia Vignali".

Il Fem Team Asd ha la sua casa a Forlimpopoli presso il maneggio della Fondazione Fornino Valmori, via Meldola 2845. È composto da due stalle e paddock esterni, vari campi di addestramento, tra cui uno interamente coperto e uno per metà scoperto. I fondi sono realizzati con sabbia silicea e tessuto non tessuto per il massimo benessere dei cavalli. Il Fem Team è disponibile per pensione cavalli e lezioni individuali personalizzate. La Fondazione Fornino-Valmori Onlus è una realtà che opera nel campo del sociale e che accoglie ragazzi con autismo in CSRR accreditati. Le attività, gli spazi e i servizi della Fondazione Fornino-Valmori sono gestiti dalla Cooperativa sociale ’Insieme per Crescere’, braccio operativo della Fondazione. Alla base di ogni attività proposta c’è la volontà di promuovere la qualità di vita di ogni ospite unitamente al suo benessere psico-fisico. L’obiettivo finale è garantire un ‘Dopo di Noi’ degno e appagante a tanti ragazzi e alle rispettive famiglie attraverso un vero e proprio progetto di vita.

Matteo Bondi