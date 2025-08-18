Fornò, conto alla rovescia per i lavori: "Santuario, tempi stretti per i fondi del Pnrr"

Forlì, 18 agosto 2025 – Sono state celebrazioni decisamente più sottotono rispetto al passato, quelle che si sono svolte a Ferragosto a Fornò in occasione della ricorrenza dell’Assunzione: il santuario attualmente è chiuso in preparazione dei prossimi lavori di restauro che lo riguarderanno. Il santuario di Santa Maria delle Grazie, noto a molti semplicemente come ‘Fornò’ per il nome della frazione in cui sorge, è un monumento architettonico di straordinaria originalità e bellezza. Fondato nella seconda metà del XV secolo dall’eremita albanese Pietro Bianco da Duraazzo, il santuario si distingue per la sua pianta centralizzata e circolare, di ben 34 metri di diametro. Questa scelta formale, assolutamente inconsueta per un edificio dedicato alla Vergine, ha destato l’interesse di molti storici dell’arte.

Ora la struttura sta per subire un’importante opera di consolidamento: "Quello che sarà aperto al santuario di Fornò – spiega l’architetto Claudio Giannelli, direttore dell’ufficio per i beni culturali ecclesiastici della diocesi di Forlì-Bertinoro – è uno dei cantieri che hanno ricevuto i finanziamenti del Pnrr per interventi di sicurezza sismica su edifici dedicati al culto". Il finanziamento complessivo è di 740mila euro: "Sappiamo già che gli interventi necessari sforeranno questa cifra – precisa Giannelli –, perciò la parte residua sarà coperta dall’ente proprietario: si tratterà, comunque, di una somma minima".

La fase attuale è ancora preliminare: "È stato predisposto il progetto che ora attende l’autorizzazione da parte della Soprintendenza di Ravenna, poi passerà in mano alla Soprintendenza speciale del Pnrr. Il via libera dovrebbe arrivare a giorni". A quel punto sarà predisposta una gara per l’assegnazione effettiva dei lavori. "Il cantiere dovrebbe prendere il via nella seconda metà di settembre e i tempi saranno stringenti: tutto dovrà essere obbligatoriamente concluso entro giugno dell’anno prossimo per rispettare le scadenze imposte dal Pnrr, pena la perdita dei fondi".

Il santuario, comunque, è già da qualche tempo inaccessibile ai fedeli e agli amanti della storia dell’arte: "Ai fini di realizzare il progetto per l’adeguamento sismico sono state eseguite alcune indagini preliminari e in alcuni punti è stata rimossa la pavimentazione, perciò per ragioni di sicurezza si è optato per la chiusura".

Sofia Nardi